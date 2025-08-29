Ямальчанка из неприязни два раза ударила ножом собутыльницу

Ямальчанка получила 6 лет колонии за нападение с ножом на знакомую.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МСКР по ЯНАО, в июле 2025 года в Салехарде две женщины совместно распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей из личной неприязни, подсудимая взяла кухонный нож и два раза ударила свою знакомую – в живот и в предплечье.

Убить собутыльницу обвиняемая не успела – в конфликт вмешались другие люди. Потерпевшей своевременно оказали медпомощь.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Салехард, Елена Васильева

