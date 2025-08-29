Ямальские ученые изучили самую северную факторию

Завершилась летняя часть полевых работ, в ходе которых сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара изучали оленьи пастбища в труднодоступной арктической зоне. Сбор ценных геоботанических и этнографических материалов в районе фактории Яхады-Яха стал возможен благодаря использованию попутных вертолетных рейсов.

В период двухнедельной экспедиции социальные антропологи Александра Терехина и Александр Волковицкий, а также геоботаники Светлана Абдульманова и Ольга Крашенинникова изучали кормовые запасы арктических пастбищ и знакомились с практиками выпаса оленей в самой северной части полуострова Ямал. Специалисты провели ландшафтно-ботанические и этнографические исследования, Выполнили 27 описаний растительного покрова и особенностей грунта, собрали данные по биомассе растений и лишайников в 80 точках, а также пообщались с оленеводами, изучили маршруты кочевания и оценили состояние пастбищ.

Цель исследований – разработка актуальных подходов к оценке кормовых запасов оленьих пастбищ в регионе. Эта работа объединит научные знания и традиционный опыт коренных народов Севера.

«В системе оленеводства на Ямале происходят трансформации под воздействием социально-экономических, технических и климатических изменений. Эти изменения требуют модернизации методов оценки кормовых запасов оленьих пастбищ. Важная миссия этого проекта – объединить академические подходы и традиционные экологические знания оленеводов, а также показать, что территория ямальской тундры, как и практики выпаса, различны. Так, в районе Яхады-Яхи геоботаниками группы выявлены участки с хорошими запасами кормовых лишайников, что говорит об устойчивом режиме выпаса оленей в этом районе», – рассказала Александра Терехина, руководитель проекта, кандидат исторических наук, научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН.

Всего в рамках двухлетнего проекта, реализующегося в рамках гранта Российского научного фонда, сотрудниками Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН запланировано порядка 10 выездов в различные районы ямальской тундры. Проект лабытнангских ученых является частью многолетнего междисциплинарного исследования научно-исследовательского стационара «Тундра глазами оленя», сообщает пресс-служба администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube