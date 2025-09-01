В Лабытнанги в ночь на 1 сентября горел жилой дом

В Лабытнанги в ночь на 1 сентября горел жилой деревянный дом. Пожар начался ещё до полуночи – в 23:29 поступило сообщение о возгорании в местную пожарную часть. Огонь вспыхнул в доме по адресу Автострадная, 45.

«На момент прибытия происходило горение на 2-м этаже. Проведена эвакуация жильцов дома, информация о пострадавших не поступала», – сообщали в пресс-службе управления МЧС.

В четыре часа утра пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Огонь повредил чердачное помещение и две квартиры на общей площади 561 кв.м. Причина пожара устанавливается.

По данным главы Лабытнанги Марины Тресковой, в доме 16 квартир, зарегистрировано 33 человека. «Я находилась на месте происшествия, общалась с жильцами, оценивала обстановку и координировала первоочередные меры поддержки. Всем пострадавшим предложено временное размещение в гостинице. С каждой семьёй ведётся индивидуальная работа. В беде никого не оставим», – пообещала мэр.

Проверку по факту ЧП проводит прокуратура.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube