Жители двух многоквартирников заставили вернуть УК более 4 млн рублей из-за грязной воды

Жители двух многоквартирных домов города Ноябрьска обратились на личный прием к прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщив о предоставлении коммунальной услуги по водоснабжению ненадлежащего качества. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в период с 4 по 12 мая 2025 года коммунальная услуга по горячему и холодному водоснабжения в многоквартирных домах города предоставлялась плохого качества – вода шла грязная.

Прокурор в адрес директора ресурсоснабжающей организации внес представление, по результатам рассмотрения которого 2 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а жильцам 200 многоквартирных домов произведен перерасчет платы за коммунальную услугу в размере 4,1 млн рублей.

Директор организации также был привлечен к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде), ему назначено административное наказание в виде штрафа.

Ноябрьск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube