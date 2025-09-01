Пьяный ямалец ударил ножом знакомого

Ямалец пойдет под суд за то, что ударил ножом своего знакомого.

По данным следствия, в селе Ныда Надымского района 31 мая 2025 года между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и используя нож в качестве оружия, умышленно нанес один удар потерпевшему в область живота. Пострадавший получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

