российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 сентября 2025, 12:50 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Пьяный ямалец ударил ножом знакомого

Ямалец пойдет под суд за то, что ударил ножом своего знакомого.

По данным следствия, в селе Ныда Надымского района 31 мая 2025 года между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и используя нож в качестве оружия, умышленно нанес один удар потерпевшему в область живота. Пострадавший получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,