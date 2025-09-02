Пожилой ямалец уехал в 3 часа ночи в тундру и пропал. Теперь его ищут

На Ямале ведутся поиски пожилого мужчины, который ушел в тундру и пропал. Как сообщает «Ямалспас», в 3 часа ночи 1 сентября 70-летний мужчина выехал в чум в пяти километрах от Харпа и по настоящее время не выходит на связь, говорится в сообщении службы.

Пожилой тундровик так и не добрался до конечной точки, сообщают в ЕДДС. Телефон потерявшегося находится в зоне доступа, гудки идут, сообщает ИА «Приуралье». Спасательная операция продолжается.

Салехард, Елена Васильева

