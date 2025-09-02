Ямалец в ходе пьяной ссоры убил собутыльника

11 лет лишения свободы получил ямалец, который зарезал своего собутыльника.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 23 мая 2025 года в Тарко-Сале подсудимый и его знакомый распивали спиртное. В ходе ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, подсудимый нанес мужчине один удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительных колониях строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Тарко-Сале, Елена Васильева

