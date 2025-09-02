Ямалец с топором угрожал убить жену, но ограничился побоями

Житель ЯНАО наказан принудительными работами за семейную ссору.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в июле 2025 года ранее судимый за совершение тяжкого преступления местный житель, находясь у себя дома, устроил скандал с женой. После словесной перепалки он взял топор, и топорищем нанес несколько ударов по голове и ногам потерпевшей, а также грозился ее убить.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Надым, Елена Васильева

