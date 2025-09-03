Ямальцу грозит пять лет колонии за незаконную охоту на лосей

До пяти лет лишения свободы может получить ямалец за незаконную охоту на лосей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, житель села Толька Красноселькупского района в феврале этого года добыл без разрешения двух особей лося, причинив государству особо крупный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

