российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 сентября 2025, 09:48 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямальцу грозит пять лет колонии за незаконную охоту на лосей

До пяти лет лишения свободы может получить ямалец за незаконную охоту на лосей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, житель села Толька Красноселькупского района в феврале этого года добыл без разрешения двух особей лося, причинив государству особо крупный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,