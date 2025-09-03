Ночью на Ямале было сильное полярное сияние

Ямальцы активно делятся в социальных сетях фотографиями сильного полярного сияния, которое можно было ночью наблюдать по всем небосклону. Как отмечают очевидцы, для того, чтобы любоваться явлением, нужно было после полуночи просто выйти из дома. Небо чистилось от облаков, и всполохи сияния были очень видны, а также ловились объективами фотокамер и телефонов.

Напомним, что северные сияния возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Чем сильнее активность на Солнце, тем ярче проявления на Земле. Как писал «Новый День», 2 сентября на Земле началась планетарная магнитная буря. Зона полярных сияний повторно наблюдалась в ночь со 2 на 3 сентября над всей территорией России.

Салехард, Елена Васильева

