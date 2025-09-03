Прокуратура помогла ямальцу «выбить» деньги на снаряжение для СВО

Надымская городская прокуратура на основании обращения гражданина провела проверку соблюдения требований регионального законодательства.

Установлено, что житель города заключил контракт о прохождении службы в войсках национальной гвардии на СВО.

В 2024 году до убытия в место прохождения службы он обратился в Управление социальных программ администрации Надымского района с заявлением об оказании социальной помощи в виде единовременной выплаты на приобретение вещевого имущества в размере 300 тысяч рублей.

Однако денге контрактник не получил, поскольку чиновники посчитали, что ему они не положены.

Не согласившись с таким решением, городской прокурор направил в суд иск о возложении на управление обязанности предоставить заявителю единовременную выплату на приобретение вещевого имущества в размере 300 тысяч рублей.

Судом требования прокурора были удовлетворены, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного органа.

Надым, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube