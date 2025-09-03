В стратегию развития Арктики внесут значительные изменения

Подготовлен проект указа президента России Владимира Путина о внесении изменений в Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, сообщил в интервью РИА «Новости» в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр напомнил, что действующий вариант стратегии развития Арктики был принят в 2020 году, но за прошедшую пятилетку произошли серьезные изменения.

Как отметил Чекунов, по поручению президента РФ по итогам прошедшего в марте Международного арктического форума разработаны предложения по обновлению Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, горизонты планирования в обновленной стратегии предложено расширить до 2050 года.

Ранее в правительстве России сообщали, что в число ключевых приоритетов, отражающих долгосрочные интересы России в Арктике, включены рациональное развитие ресурсной базы с приоритетом глубокой переработки и высоких стандартов экологичности, ускоренное развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного маршрута, реновация ключевых опорных населенных пунктов, защита исконной среды обитания и традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера как основы культурной устойчивости Арктики, экологическая безопасность и адаптация к климатическим изменениям, включая мониторинг мерзлоты, экологические проекты, создание устойчивой инфраструктуры.

