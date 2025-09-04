Мать получила полгода исправительных работ за долг перед ребенком почти на миллион

В Салехарде нерадивую мать осудили за долги по алиментам.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, женщина, уже будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжила копить долги перед собственным ребенком. В результате сумма превысила 800 тысяч рублей.
На основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ, которое по результатам расследования направлено в Салехардский городской суд.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

