Мать получила полгода исправительных работ за долг перед ребенком почти на миллион

В Салехарде нерадивую мать осудили за долги по алиментам.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, женщина, уже будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжила копить долги перед собственным ребенком. В результате сумма превысила 800 тысяч рублей.

На основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ, которое по результатам расследования направлено в Салехардский городской суд.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube