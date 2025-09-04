Пьяный ямалец с ножом ранил человека

Ямальца по суду наказали за скандал с ножом и ранение человека у бара в Новом Уренгое.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, инцидент произошел в 2025 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из кафе-баров Нового Уренгоя, вел себя агрессивно и угрожал ножом окружающим.

Увидев происходящее, один из местных жителей попытался выхватить нож, но был ранен в бедро и живот.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в колонии общего режима.

Новый Уренгой, Елена Васильева

