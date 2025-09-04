В Арктике построят 3,4 тысячи арендных квартир

3,4 тысячи арендных квартир построят в Арктике. Жилье войдет в программу «Доступное арендное жилье в Арктике». Она будет реализована в первую очередь в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ямало-Ненецкого автономном округе. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Мы проанализировали потребность в арендном жилье на территории Арктики. На начальном этапе она оценивается в 3,4 тыс. квартир. Новая программа планируется к реализации на территориях опорных населенных пунктов АЗРФ. В первую очередь это Мурманская и Архангельская области, Ямало-Ненецкий автономный округ», – сказал министр.

Чекунков отметил, что в Арктике эффективнее строить новое жилье для реализации программы. «Что касается вопроса о возможности адаптации программы под вторичное жилье, то, учитывая высокую степень износа жилого фонда в арктических регионах, целесообразнее и эффективнее все же строить новое жилье», – пояснил он.

Владивосток, Елена Васильева

