Путин предложил запустить на Дальнем Востоке и в Арктике режим преференций для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 1 января 2027 года.

«Сейчас с учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса»,– заявил Владимир Путин (цитата по «Коммерсанту»).

На ВЭФ-2025 обсуждалось создание единого преференциального режима. Минвостокразвития и «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» предложили объединить действующие меры поддержки бизнеса в одну зону. В нее предлагается допускать проекты в сфере добычи нефти и газа, а также подакцизные и финансовые виды деятельности.

Владивосток, Елена Васильева

