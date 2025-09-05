На Ямале завершается завоз топлива к зиме

На Ямале сезон судоходства близится к концу – с ним завершается и северный завоз. Отдалённым поселениям нужно успеть запастись дизтопливом и газовым конденсатом, пока реки не покрылись льдом.

Как сообщают «Вести», делается это в два этапа. Первая партия ГСМ доходит до глубинки в начале лета и расходуется в тёплое время года. Затем опустошённые резервуары вновь заполняют уже на зиму вторым рейсом.

Всего жилкомхозу сельской глубинки Ямала на зиму надо 90 тысяч тонн топлива. 86 процентов от плана – выполнены. Досрочный завоз в Надымский район давно завершился. А вот в Шурышкарский – продолжается. 29 сентября из Омска в Горки выйдет танкер с дизтопливом. Последняя баржа с углем с Обского причала Лабытнанги в Мужи уйдет в конце месяца.

Салехард, Елена Васильева

