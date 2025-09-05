На Ямале создадут единую бесплатную сеть Wi-Fi

В Ямало-Ненецком автономном округе будет создан FreeYamal – единая сеть Wi-Fi, с помощью которой северяне и гости округа смогут получить бесплатный доступ в интернет в общественных местах. Об этом рассказал начальник управления информационных технологий администрации Ямальского района Михаил Осипов.

Как пояснил Осипов во время интервью в пресс-центре «Север-Пресса», проект по созданию единой сети Wi-Fi – инициатива регионального департамента ИТ и связи (ДИТиС). «Это полностью инициатива ДИТиС – сделать сеть по всему округу», -сообщил Осипов.

В каждом из ямальских муниципалитетов будет по несколько точек доступа к FreeYamal. Чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi, ямальцы должны будут авторизироваться. Сделать это можно либо через «Гослуслуги», либо используя код из СМС. После этого доступ будет автоматическим, сообщает «Север-Пресс».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube