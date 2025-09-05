Бизнесмена наказали за продажу немаркированного алкоголя и табачной продукции

Предприниматель в Муравленко где-то купил немаркированный алкоголь и табачную продукцию и подавал в своих магазинах.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в ходе надзорных работ было выявлено, что закупку бизнесмен совершил в начале 2024 года.

В ходе предварительного расследования из торговых точек было изъято 769 бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 1 116 пачек немаркированных табачных изделий.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя, судом назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 2,1 млн рублей с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере розничной торговли табачными изделиями в специализированных магазинах, розничной торговли алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах сроком на 2 года.

Гражданские иски, заявленные правообладателями товарных знаков, используемых на указанной продукции в нарушение норм действующего законодательства, удовлетворены на сумму более 2 млн рублей.

Муравленко, Елена Васильева

