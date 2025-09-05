Ледники Полярного Урала тают – ученые завершили экспедицию по изучению толщи льда

На Полярном Урале завершилась комплексная гляциологическая экспедиция. Исследователи провели детальную съёмку и изучили современное состояние ледников Долгушина, МИИГАиК и МГУ. Как отчитались участник экспедиции, была проведена высокоточная геодезическая съёмка для построения цифровых моделей поверхностей ледников, сделано исследование методом георадиолокации для измерения толщины ледяного покрова, кроме того, было выполнено гляциологическое описание.

Ледники Полярного Урала, к сожалению, следуют общемировой тенденции и продолжают сокращаться из-за изменений климата, сообщают участник научной экспедиии. Несмотря на это, некоторые из них всё ещё сохраняют значительную массу. Так, первый анализ георадиолокации показал, что толщина льда на отдельных ледниках достигает 40-50 метров. Собранные данные – это бесценный материал для прогнозирования дальнейших изменений криосферы и оценки влияния таяния ледников на экосистему и водный баланс региона, сообщает тг-канал «Ямал Арктика».

Салехард, Елена Васильева

