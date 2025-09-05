В Надыме иномарка наехала на ребёнка с самокатом

В Надыме иномарка наехала на девочку с самокатом. ДТП случилось 5 сентября около 12:30, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

«По адресу улица Комсомольская, 20 водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем «Mazda», совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2014 года рождения, которая передвигалась на самокате. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение. Ведётся проверка», – рассказали в ГАИ.

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube