В Новом Уренгое мальчик на самокате попал под машину

В Новом Уренгое малолетний на самокате попал под колеса машины. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГАИ ЯНАО, инцидент случился 7 сентября около 21 часа в районе дома 2/1, мкр. Дружба, Водитель ВАЗа при выезде из жилой зоны не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему водителю электросамоката «Ninebot». В результате ДТП водитель элетросамоката с травмами был госпитализирован.

Всего с начала 2025 года на ямальских дорогах в 2956 зарегистрированных ДТП погибло 15 человек и 1934 получили травмы, в их числе 32 ребенка.



В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать скоростной режим с учетом дорожных и метеорологических условий. Пешеходам, в темное время суток, рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

