Ямалец выпал из резиновой лодки во время сплава по реке

На Ямале мужчина выпал из резиновой лодки во время сплава по реке Сеяха.

Как сообщает пресс-служба ЕДДС Ямальского района, 7 сентября в 22:56 по системе 112 поступило телефонное сообщение о том, что 7 сентября примерно в 20:00 гражданин В сплавлялся по реке Сеяха на резиновой лодке, но пропал.

Спасатели отправились на писки и сначала нашли пустую лодку, а потом и ямальца, который из нее выпал, он ждал помощи на берегу. Мужчину доставили в Сеяху, в помощи врачей он не нуждался.

Салехард, Елена Васильева

