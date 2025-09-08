Подросток нашел телефон и украл с него 33 тысячи рублей

На Ямале подросток нашел в гостинице телефон и стал обвиняемым в краже.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в августе 2025 года подросток обнаружил в одной из гостиниц города чужой сотовый телефон, не защищенный паролем. После этого, используя мобильное приложение, молодей человек перевел с банковского счета хозяина телефона на свой счет 33 000 рублей, и потратил их по своему усмотрению. В результате его противоправных действий, потерпевшему причинен значительный материальный ущерб. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, с несовершеннолетним подозреваемым проводятся следственные действия. Подростку грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Лабытананги, Елена Васильева

