Бывших полицейских будут судить за избиение, похищение и запугивание людей

На Ямале бывшие полицейские отправляются под суд за похищение, избиение и запугивание людей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, трое сотрудников ОМВД России по Надымскому району в феврале 2023 года, находясь в помещении отдела полиции, применили насилие в отношении трех жителей города.

После чего, с целью скрыть совершенное подчиненными преступление, начальник одного из подразделений территориального отдела полиции оказал психологическое давление на потерпевшего для изменения ранее данных показаний во избежание коллегами уголовной ответственности.

Кроме того, этот же руководитель похитил второго потерпевшего и незаконно удерживал его в одной из квартир Надыма, а в октябре 2023 года принудительно вывез в Тюмень с целью воспрепятствования органам предварительного следствия в расследовании уголовного дела.

Бывшие сотрудники полиции, в зависимости от роли, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека),

ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

Салехард, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

