Ямальчанка заключила сделок на 59 млн и два млн получила откатом

В Муравленко перед судом предстанет работник контрактной службы, которая наживалась на заключаемых сделках.

Женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (незаконное получение работником контрактной службы денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с закупкой товаров для обеспечения муниципальных нужд, если они совершенны в крупном размере).

По данным следствия, в Муравленко в период с 2018 по 2024 года обвиняемая, занимая должность специалиста по закупкам, способствовала беспрепятственному заключению не менее 276 контрактов и договоров для муниципальных нужд с различными организациями и индивидуальными предпринимателями, общая сумма которых составила более 59 млн. рублей. За оказанное содействие фигурантка получила незаконное вознаграждение в виде денежных средств и имущества на сумму более 2 млн. рублей. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

