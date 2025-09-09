На Ямале начался новый сезон заготовки оленины – животные стали крупнее и дают больше мяса и денег

На Ямале стартовал сезон заготовки оленины. Все процессы технологичны и выполняются соблюдением необходимых норм и правил, с использованием нового оборудования, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В этом году заготовка оленины пройдет на 17 сертифицированных комплексах по всему региону. Традиционно первыми к процессу приступили на мясоперерабатывающем комплексе «Паюта».

Специалисты применяют четыре широкополосные антенны, установленные на пластиковых воротах. Система автоматически считывает данные с RFID-бирок при прохождении оленей. Информация передается в электронный документ. Новое оборудование упростило сбор данных о животных. Ранее эту работу выполняли вручную с помощью смартфонов со сканерами. Тестирование системы прошло успешно.

В дальнейшем антенны планируют использовать не только на убойных комплексах, но и в тундре при вакцинации оленей. В этом году в регионе открылись три новых убойных комплекса. Планируется заготовить 3514 тонн оленины. Это на 233 тонны больше прошлогоднего показателя. Основной этап заготовок начнется в ноябре.

За последние пять лет средний убойный вес оленя увеличился с 35,7 до 38,2 килограмма. Доля мяса высшей категории выросла с 67% до 87%.

Салехард, Елена Васильева

