Ямалец может получить до 400 часов исправительных работ за то, что скрыл свое двойное гражданство

Ямальца ждет суд за то, что он скрыл от компетентных органов свое двойное гражданство.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, уголовное дело против жителя Надыма возбуждено по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

По версии следствия, в период с августа 2014 года по апрель 2023 года фигурант, имеющий паспорт иностранного государства, в нарушение действующего законодательства в сфере миграции, скрыл от компетентных органов наличие у него подданства и право проживания иного государства.

В настоящее время следователи СК проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до четырехсот часов.

Надым, Елена Васильева

