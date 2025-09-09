Сын в ходе пьяной ссоры забил насмерть отца

Ямалец пойдет под суд за то, что в пьяной ссоре бил отца.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКО по ЯНАО, ночью 21 июля 2025 года отец и сын распивали алкоголь. В ходе этого у них возникла ссора, и сын начал избивать отца. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд в Салехарде.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube