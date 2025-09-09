Житель Воркуты увидел полторы тонны кабеля и не смог его не украсть

Прокуратура Приуральского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Воркуты.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере).

Установлено, что осужденный в марте 2025 года, находясь на территории компрессорной станции Ярынская, обнаружил там кабель общей массой 1 490 кг. Имущество принадлежало ООО «ОПТСБЫТТОРГ». У мужчины возникло желание кабель украсть, поэтому он поместил катушки в контейнер своего автомобиля марки «Урал 375».

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Автомобиль марки «Урал 375» как орудие преступления был конфискован в собственность государства, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube