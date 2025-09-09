На Ямале при выдаче маткапитала будут учитывать детей, рожденных в новых регионах РФ. Соответствующие изменения внесли после обращения жительницы Нового Уренгоя к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову в ходе Честного маршрута.

Размер материнского капитала зависит от очередности рождения детей. Ранее на Ямале при расчете не учитывались дети, которые на момент рождения не имели гражданства РФ и постоянно проживали на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. По новым условиям такие дети будут включены в расчет. Например, если семья переехала из новых регионов с двумя детьми, и на Ямале родился еще один, то ей будет положен маткапитал на третьего ребенка. Главное условие – выплата назначается, если на дату рождения ребенка семья проживает в автономном округе не менее одного года.

Региональный маткапитал – одна из ключевых мер поддержки по линии соцзащиты, действующая с 2012 года. Его получают семьи при рождении третьего и последующих детей. В 2020 году его размер был увеличен до 500 тысяч рублей. В том же году в регионе ввели выплату в 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Для получения свидетельства необходимо подать заявление в орган соцзащиты по месту жительства через МФЦ или на едином портале «Госуслуги».

Средства можно направить на улучшение жилищных условий в округе или на медицинские услуги. С прошлого года разрешено использовать средства на любую медпомощь по назначению врача, даже если она не покрывается полисом ОМС. Ранее оплатить можно было только услуги, не входящие в программу бесплатного страхования.

В 2024 году маткапиталы получили 3953 семьи, в текущем году – уже более 2300, сообщи «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

