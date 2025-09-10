«Магнит» и «Пятёрочку» в Салехарде оштрафовали из-за грязных залов и корзин

Прокуратура и санитарные врачи нашли нарушения в сетевых магазинах «Магнит» и «Пятёрочка» в Салехарде.
«Установлены нарушения санитарных требований, выразившихся в ненадлежащем проведении уборки торговых залов, витрин, корзин, прилавков, холодильного оборудования, – уточнили в прокуратуре Ямала.
Организациям внесены представления об устранении выявленных нарушений, а также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
По результатам рассмотрения постановлений юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов по 100 тыс. рублей каждому.
Салехард, Наталья Ефремова
