«Магнит» и «Пятёрочку» в Салехарде оштрафовали из-за грязных залов и корзин

Прокуратура и санитарные врачи нашли нарушения в сетевых магазинах «Магнит» и «Пятёрочка» в Салехарде.

«Установлены нарушения санитарных требований, выразившихся в ненадлежащем проведении уборки торговых залов, витрин, корзин, прилавков, холодильного оборудования, – уточнили в прокуратуре Ямала.

Организациям внесены представления об устранении выявленных нарушений, а также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

По результатам рассмотрения постановлений юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов по 100 тыс. рублей каждому.

Салехард, Наталья Ефремова

