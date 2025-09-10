Ямалец заплатит штраф в 90 тысяч за то, что купил у врача больничный

Ямалец заплатит большой штраф за то, что купил больничный лист. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в 2023 году в Надыме подсудимый незаконно купил у врача частной клиники больничный лист, при этом сам он ничем не болел. Это привело к необоснованным выплатам виновному пособий из средств работодателя и федерального бюджета, что нанесло ущерб как предприятию, так и государству.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.

Надым, Елена Васильева

