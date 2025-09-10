Житель Нового Уренгоя получил 4,5 года колонии за то, что порезал ножом прохожего

Житель Нового Уренгоя признан виновным в том, что напал с ножом и ранил случайного прохожего.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2025 года обвиняемый выпил и стал с ножом приставать к людям на лестничной площадке одного из кафе – баров города.

Увидев происходящее, один из местных жителей попытался выхватить нож, в результате чего был ранен в левое бедро и живот.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в колонии общего режима.

Новый Уренгой, Елена Васильева

