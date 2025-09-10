В жилом доме Салехарда в стоматологии работал рентген с нарушениями

В жилом доме Салехарда, в стоматологии «Элит Дент», суд остановил работу рентген-аппарата – оборудование работало с нарушениям.

«Аппарат функционирует без оформления технического паспорта и без проведения дозиметрического контроля мощности излучения; радиационный контроль не организован; до начала работы персоналом не проводится проверка исправности оборудования; учёт дозовой нагрузки пациентов в журналах не регистрируется; программа радиационного контроля отсутствует; не обеспечен радиационный контроль в части индивидуальных доз облучения персонала, радиационно-гигиенический паспорт не заполняется», – сообщили в суде надзорные инстанции (решение суда есть в распоряжении агентства «Новый День»).

Как отмечается в решении суда, наличие в стоматологической клинике рентгенологической установки, функционирующей без санитарно-эпидемиологического заключения и при отсутствии должной вентиляции, создаёт реальную угрозу для жизни и здоровья пациентов и сотрудников медицинского учреждения. «Более того, неконтролируемое распространение радиоактивного излучения в многоквартирном жилом доме создаёт постоянную опасность для значительного числа людей, точный круг которых определить невозможно», – отмечается в материалах процесса.

По решению суда в середине июля 2025 года на три месяца остановили работу этого рентген-кабинета на Броднева, 28А.

Салехард, Наталья Ефремова

