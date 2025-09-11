На Ямале со следующего года будут по-новому поддерживать рыбаков

На Ямале с 2026 года планируется внедрение комплекса мер поддержки рыбной отрасли и традиционного рыболовства для коренных народов. Решения разработаны рабочей группой во главе с председателем Заксобрания Сергеем Ямкиным после встреч с рыбаками в семи муниципальных округах.
В регионе увеличат субсидии на добычу «чёрной» рыбы, расширят компенсации за мини-электростанции и ГСМ, а также введут новую помощь на покупку спасательных жилетов. Эти меры направлены на повышение доходов предприятий и поддержку рыбаков, ведущих традиционный образ жизни.
С 2027 года традиционное рыболовство для кочевников станет доступным по беззаявительному принципу с равным распределением квот. По словам Сергея Ямкина, принятые решения укрепят отрасль и улучшат жизнь рыбаков Ямала, сообщают «Вести-Ямал».
Салехард, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»