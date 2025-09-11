Ямалец 9 месяцев платил заведующей заочного отделения колледжа, чтоб не ходить на занятия и не сдавать экзамены

Следователи в Новом Уренгое разбираются в обстоятельствах взяточничества в местном колледже. Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, ямалец 9 месяцев, в период с мая 2024 года по январь 2025 года, переводил деньги на карточку заведующей заочного отделения колледжа. Так он хотел избежать посещений учебных занятий и сдачи итоговых экзаменов.
Однако женщина не располагала необходимыми полномочиями для принятия подобных решений и полученные денежные средства потратила на личные нужды.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.
Новый Уренгой, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»