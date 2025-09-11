Водитель заплатит полмиллиона девочке, которую он сбил на пешеходном переходе

Житель Губкинского попал под суд за то, что случайно сбил ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, днем в июле 2025 года водитель не остановился перед пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора и наехал на 11-летнюю девочку. В результате дорожно-транспортного происшествия малолетней участнице дорожного движения по неосторожности для лица, управлявшего транспортным средством, причинены тяжкие телесные повреждения.

Подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, в содеянном раскаялся, принес свои извинения потерпевшей и ее законному представителю.

С учетом позиции государственного обвинителя судом виновному лицу назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год.

Кроме того, судом в полном объеме удовлетворены исковые требования прокурора, обратившегося в суд в защиту интересов несовершеннолетней потерпевшей, постановлено взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Губкинский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube