На месторождении в Пуровском районе Ямала электромонтёр получил ожоги

В Пуровском районе на Вынгаяхинском месторождении произошло ЧП: случилось возгорание, электромонтёр получил ожоги.

Следком проводит доследственную проверку по факту травмирования рабочего. «Предварительно установлено, что 11 сентября электромонтёр получил ожоги во время выполнения работ на территории подстанции «Юбилейная», – говорится в сообщении СУ СК ЯНАО.

Прокуратура округа также выяснит соблюдались ли требования трудового законодательства на месторождении.

Пуровский район, Наталья Ефремова

