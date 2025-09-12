На Ямале расследуется дело о крупной взятке

В Лабытнанги следователи возбудили уголовные дела в отношении главного инженера акционерного общества и директора организации. Один другому давал взятки. Суммы оценены на особо крупный размер.

По версии следствия, в период с мая по сентябрь текущего года директор организации передала главному инженеру акционерного общества взятку в сумме 440 000 рублей за совершение действий в ее интересах и общее покровительство при заключении контрактов на выполнение работ по транспортировке груза в пгт. Харп.

Преступление выявлено сотрудниками ОБЭП и ПК ОМВД России по г. Лабытнанги.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании меры пресечения обоим фигурантам, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

