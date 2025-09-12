Прокуратура раскритиковала чиновников Ямальского района из-за плохой работы с детьми

Прокурор Ямальского района Сергей Вихарев низко оценил работу комиссий ПДН и органов опеки и попечительства в Ямальском районе. Причина – большое число правонарушений среди детей и в отношении детей. Своим мнением прокурор поделился на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает прокуратура Ямала.

Г-н Вихарев подвёл итоги работы надзорного ведомства за 8 месяцев 2025 года.

Он сообщил, что прокуратура района выявила 359 нарушений закона в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Этот показатель демонстрирует рост по сравнению с 2024 г. (310 нарушений).

«Особое внимание прокурор уделил критической ситуации в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Количество нарушений в этой сфере возросло более чем в два раза. Низкая эффективность их работы имеет крайне тяжёлые последствия. Значительный блок нарушений касается охраны жизни и здоровья несовершеннолетних» – сообщает прокуратура.

Множество проблем выявлено в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения прав инвалидов, пожарной безопасности и в работе органов опеки и попечительства.

Более 85% всех выявленных нарушений допущены в деятельности органов и организаций, подведомственных администрации Ямальского района. Прокурор района потребовал от ответственных должностных лиц незамедлительно принять исчерпывающие меры для исправления ситуации.

Ямальский район, Наталья Ефремова

