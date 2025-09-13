Более 37 млн рублей из бюджета Ямала потратят на пилотный проект – липидограммы

Более 37 млн рублей выделят из бюджета Ямала для проведения пилотного проекта – скрининга населения для выявления нарушений липидного обмена. Пройти расширенную липидограмму врачи предложат пациентам во время приёма в поликлинике, при прохождении профосмотров и диспансеризации. Биохимический анализ крови ямальцы со всего округа смогут сдать в поликлиниках, где расположены липидные кабинеты – в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске и Салехарде. Об этом рассказали в правительстве Ямала.

Такие анализы помогут определить риск развития инфаркта или инсульта.

В состав исследования входят липидограмма (общий холестерин; холестерин липопротеинов высокой плотности; холестерин липопротеинов низкой плотности; триглицериды) и липопротеин.

«В случае выявления нарушений пациенты будут приглашены на ультразвуковую диагностику сосудов сердца, шеи и головы. Профильный врач подберёт индивидуальную схему лечения каждому пациенту. Для этого в феврале 2025 года ямальские кардиологи прошли обучение по липидологии у профессора, члена правления Национального Общества атеросклероза РФ Геннадия Коновалова на площадке клиники Медси», – сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Обследовать медики планируют порядка 100 тыс. человек.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube