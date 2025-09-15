Спикер ЗС Ямала Ямкин получил самый высокий результат среди одномандатников

Избирком Ямала опубликовал предварительные итоги выборов в одномандатных округах Заксобрания округа.

Судя по данным Избиркома, все одномандатники в новом созыве ЗС будут от «Единой России», сейчас точно также. Это прогнозируемый результат.

Наибольший процент поддержки продемонстрировал спикер ЗС Сергей Ямкин – он набрал 70% голосов. Врач Алексей Денисов в Салехарде получил 65%. Андрей Кугаевский, глава Ямальского района, в своём округе получил 69%. Врач «Газпром добычи Надым» Игорь Герелишин получил 65%. Заместитель гендиректора «Газпром добыча Ямбург» Алексей Агеев – 56%. Депутат новоуренгойской думы, начальник службы корпоративной защиты АО «Ачимгаз» Алексей Скурихин – 60%.

Тележурналист из Ноябрьска Максим Солодов набрал 55% голосов, у другого ноябрянина – сотрудника «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаза» Николая Шестопалова – 55%. У новичка ямальской политики Тимура Сулейменова – 59%. У вице-спикера ЗС Виктора Казарина 65%. Врач Евгений Евсеев – 61%.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube