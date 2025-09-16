В Салехарде роллы готовили без санитарных книжек из несвежих продуктов

Жители Салехарда коллективно пожаловались на кафе «Суши мастер», после чего прокуратура провела проверку в заведении. Ревизоры нашли многочисленные нарушения.

«Обследована площадь объекта общественного питания и подсобных помещений в доме 41 по ул. Свердлова. Выявлены грубые нарушения санитарных требований и технических регламентов, выразившиеся в отсутствии у сотрудников медицинских книжек и сведений о вакцинации, ненадлежащей обработке и использовании разделочного инвентаря, хранении просроченных продуктов и продуктов без маркировки, нарушении температурного режима хранения продуктов, использовании оборудования обжарки без замены масла, отсутствии работающей системы вытяжной вентиляции, и другое», – сообщили в прокуратуре Ямала.

В заведении ведёт работу ИП Бонжаева Зинаида Хордаевна.

Прокурором города директору организации внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Нарушения устранены, виновным лицам назначены штрафы.

Салехард, Наталья Ефремова

