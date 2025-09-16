российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 сентября 2025, 11:03 мск

Почти 600 семей участников СВО на Ямале получили компенсацию за проезд

Почти 600 семей участников СВО на Ямале получили положенную им компенсацию за проезд. Округ возмещает стоимость билетов к месту отдыха или обучения и обратно. Размер меры поддержки составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, имеющего право на льготу.

Подать заявление о возмещении расходов на проезд с территории округа и обратно в 2025 году можно до 25 февраля 2026 года. К заявлению необходимо приложить оригиналы проездных документов, напомнили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В числе получателей меры поддержки есть дети участников СВО до 18 лет, а также неработающие и не состоящие в браке студенты-очники в возрасте до 23 лет. С сентября 2024 года льготой могут воспользоваться также неработающие взрослые, сопровождающие детей в поездке. Это стало возможным благодаря решению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, принятому в ходе Честного маршрута.

На Ямале действует широкий спектр мер поддержки участников СВО и их семей – сейчас их около 70. Выплаты и льготы постоянно совершенствуются, учитывая пожелания самих военнослужащих и их близких. С полным перечнем мер соцподдержки можно ознакомиться в инфокиоске окружного ведомства.

Региональными льготами по линии соцзащиты могут воспользоваться дети, постоянно проживающие в округе, чьи родители заключили контракт за пределами региона либо не имеют постоянной регистрации на Ямале. Им доступны электронный сертификат на покупку школьных принадлежностей, единовременная выплата к Новому году, бесплатный проезд на городском транспорте, а также возмещение стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

По любым вопросам военнослужащие и члены их семей могут обратиться в органы соцзащиты, муниципальные профильные учреждения и к соцкоординаторам филиала госфонда «Защитники Отечества».

Салехард, Елена Васильева

