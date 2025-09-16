Ребенок, которого в подъезде покусала соседская собака, получит 300 тысяч компенсации

В Муравленко по требованию прокуратуры в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей

Как сообщили «Новомуу Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 21 мая этого года собака породы амстаффтерьер выбежала на лестничную площадку многоквартирного дома и повалила мальчика, укусив его за правую руку и в область головы, чем причинила ему физическую боль и нравственные страдания. Произошло это в связи с тем, что хозяин животного не уследил за своим питомцем.

Прокурором города в интересах ребенка предъявлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, принято решение о взыскании полагающейся компенсации в размере 300 тысяч рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Муравленко, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube