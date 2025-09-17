Надымская дума сформирована без представителей КПРФ

Двадцать новых депутатов избрали жители Надымского района. Среди них – три «оппозиционера». Два депутата представляют партию ЛДПР, ещё один – справоросс. Коммунистов в думе района нет уже второй созыв подряд.

Приводим список новых депутатов.

«Единая Россия»

Андрей Онохов (замдиректора «Телерадиокомпании Надым»);

Игорь Третьяк (учитель физкультуры в Гимназии Надыма);

Роман Ильинов (начальник надымского отдела «Окружного центра ветеринарии»);

Депутат прежнего созыва Ирина Карпова (директор центра социального обслуживания населения «Домашний очаг»);

Депутат прежнего созыва Игорь Заборовский (директор АНО «Центр поискового добровольчества»). В 2020 году он избирался от «Партии роста»;

Депутат прежнего созыва Юрий Коберник (начальник управления аварийно-восстановительных работ «Газпром добыча Надым»);

Депутат прежнего созыва Георгий Суворов (замначальника по лечебной работе медико-санитарной части «Газпром добыча Надым»);

Андрей Баландин (замначальника управления «Газпром добыча Надым»);

Дмитрий Гурьянов (начальник надымского управления аварийно-восстановительных работ «Газпром трансгаз Югорск»);

Депутат прежнего созыва Александр Кушнир (замначальника «Ямалэнергогаз» «Газпром добыча Надым»);

Константин Денисенко (начальник управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Югорск»);

Депутат прежнего созыва Гульнара Виноградская (заместитель директора Приозёрной средней школы);

Депутат прежнего созыва Марина Ещенко (замдирекора Ягельной средней школы);

Василий Суворов (замначальника Медвежинского газопромыслового управления «Газпром добыча Надым»);

Депутат прежнего созыва Вероника Рустамова (заведующая филиалом «Надымской централизованной библиотечной системы»);

Депутат думы прежнего созыва Наталья Неркагы (директор «Надымской централизованной библиотечной системы»);

Иван Федин (начальник отдела «Газпром добыча Надым»).

«Справедливая Россия»

Алексей Пономарев (директор «Надымгоравтодор»).

ЛДПР

Депутат прежнего созыва Сергей Гудков (замдиректора Дома молодёжи);

Максим Коновалов (инженер «Газпром добыча Надым»).

Надымский район, Наталья Ефремова

