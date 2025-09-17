Надымская дума сформирована без представителей КПРФ

Двадцать новых депутатов избрали жители Надымского района. Среди них – три «оппозиционера». Два депутата представляют партию ЛДПР, ещё один – справоросс. Коммунистов в думе района нет уже второй созыв подряд.
Приводим список новых депутатов.
«Единая Россия»
Андрей Онохов (замдиректора «Телерадиокомпании Надым»);
Игорь Третьяк (учитель физкультуры в Гимназии Надыма);
Роман Ильинов (начальник надымского отдела «Окружного центра ветеринарии»);
Депутат прежнего созыва Ирина Карпова (директор центра социального обслуживания населения «Домашний очаг»);
Депутат прежнего созыва Игорь Заборовский (директор АНО «Центр поискового добровольчества»). В 2020 году он избирался от «Партии роста»;
Депутат прежнего созыва Юрий Коберник (начальник управления аварийно-восстановительных работ «Газпром добыча Надым»);
Депутат прежнего созыва Георгий Суворов (замначальника по лечебной работе медико-санитарной части «Газпром добыча Надым»);
Андрей Баландин (замначальника управления «Газпром добыча Надым»);
Дмитрий Гурьянов (начальник надымского управления аварийно-восстановительных работ «Газпром трансгаз Югорск»);
Депутат прежнего созыва Александр Кушнир (замначальника «Ямалэнергогаз» «Газпром добыча Надым»);
Константин Денисенко (начальник управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Югорск»);
Депутат прежнего созыва Гульнара Виноградская (заместитель директора Приозёрной средней школы);
Депутат прежнего созыва Марина Ещенко (замдирекора Ягельной средней школы);
Василий Суворов (замначальника Медвежинского газопромыслового управления «Газпром добыча Надым»);
Депутат прежнего созыва Вероника Рустамова (заведующая филиалом «Надымской централизованной библиотечной системы»);
Депутат думы прежнего созыва Наталья Неркагы (директор «Надымской централизованной библиотечной системы»);
Иван Федин (начальник отдела «Газпром добыча Надым»).
«Справедливая Россия»
Алексей Пономарев (директор «Надымгоравтодор»).
ЛДПР
Депутат прежнего созыва Сергей Гудков (замдиректора Дома молодёжи);
Максим Коновалов (инженер «Газпром добыча Надым»).
Надымский район, Наталья Ефремова
