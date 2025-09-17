В Тарко-Сале построят более километра насыпей высотой в 1,5 метра

В Тарко-Сале построят более километра насыпей от паводка высотой по полтора метра.

Решение об усилении защиты города в период половодья было принято по итогам ЧС, которое случилось в конце весны этого года. После стремильеного таяния снега в тундре в первых числах июня вода подошла к Тарко-Сале и затопила ближние и дальние дачи. Пострадали десятки домохозяйств, была проведена эвакуация более 80 человек. Последствия подтопления пришлось убирать все лето.

На «Честном маршруте» жители Тарко-Сале озадачили губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова вопросом и том, как избежать новых потопов.

Как сообщает пресс-служба губернатора округа, для защиты от воды в районе дач районного центра, а также переулка Рыбацкий появятся песчаные насыпи.

Высота барьера составит порядка полутора метров, это позволит снизить риски в период паводка. Средства на обустройство насыпей будут выделены из окружного бюджета, проект уже прошел первичное согласование.

Работы будут начаты уже в этом году, чтобы к следующему паводку все мероприятия закончить.

Также на встрече с жителями глава региона принял решение обустроить подъездные к дачам дороги, поднять высоту дорожного полотна и произвести отсыпку щебнем на участке протяженностью около 2,5 километра. Эти работы продолжаются, завершить их планируют до наступления зимних холодов. Весной для отвода воды и защиты от подтоплений дополнительно на участках дорог установят водопропускные трубы.

Тарко-Сале, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube