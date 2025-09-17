На Ямале запретят «бомбилам» предлагать услуги такси на вокзалах и аэропортах

Власти Ямала подготовили законодательный запрет на предложение услуг такси от «нелегальных такситстов» на территории вокзалов и аэропортов.

«С целью обеспечения безопасности жителей и гостей округа проектом предлагается установить запрет на предложение услуг такси перевозчиками, не имеющими специального разрешения, на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов», – рассказали в Службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Легальным таксистам оказывать услуги в аэропорту и на вокзалах будет можно. Как сообщили агентству «Север-Пресс» в Службе, легальность перевозчика будет определяться наличием его в специальном реестре. Причём автомобиль тоже должен быть внесён в специальный реестр.

Для заказа такси предлагается использовать специальные стойки.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube