На Ямале запретят «бомбилам» предлагать услуги такси на вокзалах и аэропортах

Власти Ямала подготовили законодательный запрет на предложение услуг такси от «нелегальных такситстов» на территории вокзалов и аэропортов.
«С целью обеспечения безопасности жителей и гостей округа проектом предлагается установить запрет на предложение услуг такси перевозчиками, не имеющими специального разрешения, на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов», – рассказали в Службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Легальным таксистам оказывать услуги в аэропорту и на вокзалах будет можно. Как сообщили агентству «Север-Пресс» в Службе, легальность перевозчика будет определяться наличием его в специальном реестре. Причём автомобиль тоже должен быть внесён в специальный реестр.
Для заказа такси предлагается использовать специальные стойки.
Салехард, Наталья Ефремова
