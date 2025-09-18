российское информационное агентство 18+

Ребенок получит 55 тысяч за собачий укус

Прокуратура Красноселькупского района по обращению местной жительницы провела проверку по факту укуса собакой ее несовершеннолетнего сына.

Установлено, что в апреле 2025 года в селе Красноселькуп бездомная собака укусила 12-летнего мальчика за подбородок, чем причинила ему физическую боль и нравственные страдания.

Прокурор района в интересах ребенка направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в размере 55 тысяч рублей.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

